Заряджена гармата у Кремлі, загублений дзвін та інша спадщина Мазепи, яку привласнила Росія
У другому епізоді документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?" ми розкажемо про спадщину гетьмана Івани Мазепи. Про те, як в Україні досі не осягнули всього значення цієї історичної фігури, та як росіяни водночас ненавидять все, що з ним пов'язано, але мріють прибрати до рук пов'язані з гетьманом артефакти.
Наприклад, гармату, яку так поспішали поставити в серці своєї імперії, що забули розрядити. Або дзвін, який настільки недолуго рятували, що загубили, а потім зламали. Ну і головне — спробуємо розібратися, чому ж постать Мазепи вже 300 років не дає росіянам спокою.
Підписуйтесь на подкаст "Чому вони крадуть?": Apple Podcasts, Google Podcsasts, Spotify, Soundcloud, Megogo, інші платформи.
Виробництво: 435 ФІЛМС
Партнер проєкту: Українська Правда
Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук
Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко
Голос подкасту: Юрій Марченко
Продюсерка: Анна Паленчук
Звукорежисер: Василь Явтушенко
Менторка проєкту: Світлана Рудюк
Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв
Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк
Асистент: Ірина Терлецька
Проєктний координатор: Олена Кірічек
Фото обкладинки епізоду взято з відкритого джерела, сайту "Ім'я Мазепи" [дзвін "Голуб]: http://www.mazepa.name/
Подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.
Слухайте також перший епізод подкасту "Чому вони крадуть?", у якому ми розповідаємо про вкрадене росіянами Сківське золото з Мелітопольського музею:
Чому вони крадуть?
"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.
Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.
Виробництво: 435 ФІЛМС
Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук
Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко
Голос подкасту: Юрій Марченко
Продюсерка: Анна Паленчук
Звукорежисер: Василь Явтушенко
Асистент: Ірина Терлецька
Проєктний координатор: Олена Кірічек
Менторка проєкту: Світлана Рудюк
Дизайн обкладинки: Антон Васильєв
Партнер: Українська правда
Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк