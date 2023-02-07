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War-life balance

Як пережити смерть, коли вона оточує тебе щодня

Аліна Полякова — Вівторок, 7 лютого 2023, 19:00

Це п'ятий епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

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Чи є у нас усвідомлення власної смертності? Як воно трансформується під час війни? Як страх смерті пов'язаний з кризами перед днем народження?

Як проживаємо горе? Як підтримувати людей, у яких сталася втрата, і чого робити точно не варто?

Як пережити похорони? Чи варто готуватись до власної смерті? Що робити, якщо людина зникла безвісти? І чому важливо попрощатися?

War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

Як пережити смерть, коли вона оточує тебе щодня
7 лютого 2023, 19:00 — Аліна Полякова
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