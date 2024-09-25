Контроль, фрустрація, прощання: відповідаємо на питання слухачів подкасту War-life balance
Останні півроку журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорили про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.
В останньому епізоді другого сезону подкасту "War-life balance" ведучі відповідатимуть на питання слухачів подкасту, а саме:
- Як вберегтись від ІПСО та медійних впливів війни?
- Як переживати фрустрацію, коли щось не може статися, як я хочу?
- Як зменшити зони контролю, коли хочеться все контролювати постійно?
- Як знайти баланс між роботою, стосунками, спортом та навчанням?
- Якщо я майже кожну хвилину даю собі інтерв’ю, чи може це бути психічний розлад?
- Що якщо нічого не радує? І наче хочеться порадіти, але тіло затягує смуток?
- Чи нормально, що я засинаю лише під фільми, бо в тиші одразу погані думки лізуть?
- Як бути, якщо всі навколо дратують?
- Коли в моїй голові закінчиться війна після закінчення війни реальної?
На цьому подкаст йде на довгі канікули. Якщо вам подобається цей подкаст, не забувайте ділитись попередніми епізодами зі своїми знайомими та друзями та ставити йому оцінки на подкаст платформах.
Цей епізод вийшов за підтримки 100CBD.com.ua
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.