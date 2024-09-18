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War-life balance

Міграція, відчуття дому, адаптація до нових обставин 

Аліна Полякова — Середа, 18 вересня 2024, 16:48

В новому епізоді подкасту "War-life balance" обговорюємо, як змінилось наше відчуття дому за ці 2,5 роки повномасштабного вторгнення і 10,5 років великої війни та як втрата дому впливає на наш психологічний стан.

Розбираємось в тому, чи можна побудувати дім на новому місці, далеко від рідних місць та які наслідки може мати тривала відсутність відчуття дому. 

Також підіймаємо тему того, як до нових умов адаптуються ті, хто виїхав, та як будують свої домівки в нових місцях, як в цьому допомагає місцева спільнота та чи можна буде відновити втрачений дім, коли туди можна буде повернутися.

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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

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Міграція, відчуття дому, адаптація до нових обставин 
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