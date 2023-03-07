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War-life balance

Таро, алкоголь, відеоігри. Що допомагає українцям переживати війну?

Аліна Полякова — Вівторок, 7 березня 2023, 18:57

Це восьмий епізод подкасту "War-life balance" – подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Чим небезпечне вживання алкоголю? Чи поглиблює війна залежності? Як зрозуміти, що психіці потрібна допомога? Чому ми переїдаємо в стресі та чи шкідливі ці переїдання?

Що таке психотерапія з психотропними речовинами? Чому краще не їсти псилоцибіни замість терапії?

Чим нам допомагають книги, серіали та відеоігри? Чим шкодять гадалки і розклади таро? Як на нас впливають гороскопи та в чому проблема водоліїв? Та куди безпечно сублімувати?

На ці та інші питання наших слухачів відповідаємо у новому епізоді подкасту "War-life balance".

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

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Канали
24.02: Реконструкція
1 епізод
Ранкова доза
83 епізоди
War-life balance
9 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
157 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
2 епізоди
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
7 епізодів
Хроніки економіки
8 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
5 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
15 епізодів
Температура - нормальна!
59 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
54 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів