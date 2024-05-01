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War-life balance

Друзі в Європі, родичі в Росії: Як спілкуватися з тими, хто знаходиться в іншому контексті?

Аліна Полякова — Середа, 1 травня 2024, 17:41

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У другому епізоді мова піде про психологічні наслідки переселення та переміщення, які спіткали українців у 2014 та 2022 роках. Про людей, які виїхали з окупованої території та тих, хто продовжує жити під обстрілами.

Обговорюємо, чому люди не повертаються з-за кордону, та чи повернуться після завершення війни.

Як говорити з тими, хто живе в іншому контексті, – друзями, які виїхали в Європу, чи родичами, які залишились на окупованих територіях та в Росії. Даємо поради щодо того, як знаходити спільну мову, враховуючи, що прірва між нами збільшується.

Слухайте подкаст «War-life balance» на зручній платформі:
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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

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Друзі в Європі, родичі в Росії: Як спілкуватися з тими, хто знаходиться в іншому контексті?
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