Друзі в Європі, родичі в Росії: Як спілкуватися з тими, хто знаходиться в іншому контексті?

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У другому епізоді мова піде про психологічні наслідки переселення та переміщення, які спіткали українців у 2014 та 2022 роках. Про людей, які виїхали з окупованої території та тих, хто продовжує жити під обстрілами.

Обговорюємо, чому люди не повертаються з-за кордону, та чи повернуться після завершення війни.

Як говорити з тими, хто живе в іншому контексті, – друзями, які виїхали в Європу, чи родичами, які залишились на окупованих територіях та в Росії. Даємо поради щодо того, як знаходити спільну мову, враховуючи, що прірва між нами збільшується.