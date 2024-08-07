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War-life balance

Як підтримувати психічне здоров’я під час невизначеності та хаосу

Аліна Полякова — Середа, 7 серпня 2024, 15:29

Українська правда продовжує виходити з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

В новому епізоді говоримо про те, що найважче у збереженні психічного здоров’я в часи невизначеності, хаосу, відключень електроенергії та в цілому під час війни.

Вчимось планувати майбутнє та зберігати стабільність в ці важки часи.

Слухайте подкаст «War-life balance» на зручній платформі:
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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

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Як підтримувати психічне здоров’я під час невизначеності та хаосу
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