Як підтримувати психічне здоров’я під час невизначеності та хаосу
Українська правда продовжує виходити з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.
В новому епізоді говоримо про те, що найважче у збереженні психічного здоров’я в часи невизначеності, хаосу, відключень електроенергії та в цілому під час війни.
Вчимось планувати майбутнє та зберігати стабільність в ці важки часи.
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.