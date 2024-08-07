Як підтримувати психічне здоров’я під час невизначеності та хаосу

Українська правда продовжує виходити з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

В новому епізоді говоримо про те, що найважче у збереженні психічного здоров’я в часи невизначеності, хаосу, відключень електроенергії та в цілому під час війни.

Вчимось планувати майбутнє та зберігати стабільність в ці важки часи.