Україна і Давос. Що світові лідери обговорювали на Світовому економічному форумі?
Китай обирає смерті людей для росту економіки, а Україна переконує світ у безальтернативності перемоги над Росією. Такі висновки можна зробити з цьогорічного Всесвітнього економічного форуму у Давосі, вже другого після початку повномасштабної війни.
Давос - це чудова можливість для воюючої країни донести свої меседжі не лише політичним лідерам світу, але й бізнес-спільноті. Та чи вдалося це зробити? І чим для України закінчився Всесвітній економічний форум? Про це та про свої враження від цьогорічного форуму з у новому епізоді подкасту "Хроніки економіки" поділилася очільниця KSE Institute, а також членкиня санкційної групи Єрмака-Макфола Наталя Шаповал.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.