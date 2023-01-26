Украина и Давос. Что мировые лидеры обсуждали на Всемирном экономическом форуме?
Китай обирає смерті людей для росту економіки, а Україна переконує світ у безальтернативності перемоги над Росією. Такі висновки можна зробити з цьогорічного Всесвітнього економічного форуму у Давосі, вже другого після початку повномасштабної війни.
Давос - це чудова можливість для воюючої країни донести свої меседжі не лише політичним лідерам світу, але й бізнес-спільноті. Та чи вдалося це зробити? І чим для України закінчився Всесвітній економічний форум? Про це та про свої враження від цьогорічного форуму з у новому епізоді подкасту "Хроніки економіки" поділилася очільниця KSE Institute, а також членкиня санкційної групи Єрмака-Макфола Наталя Шаповал.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.