Криза в ІТ-сфері? Чому технологічні компанії скорочують співробітників і як це вплине на Україну?
ІТ-світом котиться хвиля скорочень. Найбільші технологічні компанії скорочують тисячі, а то й десятки тисяч своїх фахівців та закривають деякі свої проєкти.
Причин цього багато: від страху економічної кризи до пост-коронавірусного "похмілля"? Проте як це відобразиться на українських фахівцях? І як український ІТ-ринок пережив майже рік повномасштабної війни?
Про це нам розповіла операційна директорка та колишня головна редакторка ІТ-порталу DOU Владислава Зацаринна.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.