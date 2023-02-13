Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Хроніки економіки

Кризис в ІТ-сфере? Почему технологические компании сокращают сотрудников и как это повлияет на Україну?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Понедельник, 13 февраля 2023, 18:06

ІТ-світом котиться хвиля скорочень. Найбільші технологічні компанії скорочують тисячі, а то й десятки тисяч своїх фахівців та закривають деякі свої проєкти. 

Причин цього багато: від страху економічної кризи до пост-коронавірусного "похмілля"? Проте як це відобразиться на українських фахівцях? І як український ІТ-ринок пережив майже рік повномасштабної війни?

Про це нам розповіла операційна директорка та колишня головна редакторка ІТ-порталу DOU Владислава Зацаринна.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Кризис в ІТ-сфере? Почему технологические компании сокращают сотрудников и как это повлияет на Україну?
13 февраля 2023, 18:06 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Не Саакашвили единственным. Как Грузия поссорилась с Украиной и Западом
12 февраля 2023, 13:47 — Олег Павлюк
Варианты возможного наступления россиян и сравнение Леопард-1 с Леопард-2 – главное о войне за неделю
10 февраля 2023, 21:33 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Как пережить смерть, когда она окружает тебя каждый день
7 февраля 2023, 19:00 — Алина Полякова
"Пессимисты не выживают на войне". Как сын КГБиста стал националистом, пошел во Французский легион, а теперь воюет за Украину. Аудиоверсия
6 февраля 2023, 19:16 — Евгений Руденко, Назарий Мазилюк
Все подкасты...
Каналы
Ранкова доза
15 эпизодов
War-life balance
5 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
154 эпизода
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Сафарі
2 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
5 эпизодов
Хроніки економіки
5 эпизодов
УП. Вголос
17 эпизодов
(не)Безпечна Країна
4 эпизода
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
14 эпизодов
Температура — нормальная!
59 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов