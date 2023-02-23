Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Хроніки економіки

“Маленька радянська армія не переможе велику”: як ІТ змінили хід війни

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 23 лютого 2023, 21:20

Ще рік тому ніхто у світі не вірив, що Україна здатна вистояти під натиском ворога. Проте менш численна та гірше оснащена українська армія зробила у цій війні ставку на високі технології, які вже працюють на перемогу. За останній 12 місяців Україна пережила справжній "бум" розвитку військових технологій, а у Мінцифри вже задумалися над створенням мілітарі-тек кластеру.

Як інновації українського бізнесу впливають на хід війни? Звідки мілітарі-тек стартапам брати гроші для розвитку? Якою має бути роль держави у розвитку цього сектору?

Про це, а також про роль системи ситуативної обізнаності "Дельта" на полі бою ми поговорили з керівником напрямку ІТ у ГО "Аеророзвідка" Русланом Прилипком.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

“Маленька радянська армія не переможе велику”: як ІТ змінили хід війни
23 лютого 2023, 21:20 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Відчуття дому та переживання втрати. Як визнати її та прийняти власне безсилля
21 лютого 2023, 11:26 — Аліна Полякова
Як росіяни зробили Куршевель своїм та продовжують відпочивати у ньому попри війну та санкції?
20 лютого 2023, 19:48 — Федір Попадюк, Михайло Ткач
Результати Рамштайну, російські повітряні кульки, ситуація на фронтах та заяви Лукашенка — головне про війну за тиждень
17 лютого 2023, 18:16 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Розділені війною: як міграція впливає на економіку?
16 лютого 2023, 18:41 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
Ранкова доза
83 епізоди
War-life balance
7 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
156 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
5 епізодів
Хроніки економіки
7 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
14 епізодів
Температура - нормальна!
59 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всего
54 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів