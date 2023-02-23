“Маленькая советская армия не победит большую”: как ІТ изменили ход войны

Ще рік тому ніхто у світі не вірив, що Україна здатна вистояти під натиском ворога. Проте менш численна та гірше оснащена українська армія зробила у цій війні ставку на високі технології, які вже працюють на перемогу. За останній 12 місяців Україна пережила справжній "бум" розвитку військових технологій, а у Мінцифри вже задумалися над створенням мілітарі-тек кластеру.

Як інновації українського бізнесу впливають на хід війни? Звідки мілітарі-тек стартапам брати гроші для розвитку? Якою має бути роль держави у розвитку цього сектору?

Про це, а також про роль системи ситуативної обізнаності "Дельта" на полі бою ми поговорили з керівником напрямку ІТ у ГО "Аеророзвідка" Русланом Прилипком.