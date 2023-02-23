“Маленькая советская армия не победит большую”: как ІТ изменили ход войны
Ще рік тому ніхто у світі не вірив, що Україна здатна вистояти під натиском ворога. Проте менш численна та гірше оснащена українська армія зробила у цій війні ставку на високі технології, які вже працюють на перемогу. За останній 12 місяців Україна пережила справжній "бум" розвитку військових технологій, а у Мінцифри вже задумалися над створенням мілітарі-тек кластеру.
Як інновації українського бізнесу впливають на хід війни? Звідки мілітарі-тек стартапам брати гроші для розвитку? Якою має бути роль держави у розвитку цього сектору?
Про це, а також про роль системи ситуативної обізнаності "Дельта" на полі бою ми поговорили з керівником напрямку ІТ у ГО "Аеророзвідка" Русланом Прилипком.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.