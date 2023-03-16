Що робити з купленими генераторами та ecoflow і як уже зараз підготуватися до наступної зими?
Ця зима була справжнім випробуванням на витривалість як для держави, так і для людей та бізнесу. Однак ми зуміли вистояти та адаптуватися.
Ще з літа українці закуповувалися теплими ковдрами та буржуйками, а восени - павербанками, генераторами та ecoflow. Усі ці речі допомогли вистояти навіть у найтемніші ночі та дні. Але що з усім цим робити зараз?
На жаль, ризики обстрілів критичної інфраструктури будуть залишатися з нами до остаточної перемоги над Росією. А це означає, що до наступної зими варто готуватися вже зараз. З чого почати?
Про це ми говорили з головою правління Асоціації енергоаудиторів Вадимом Литвином.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.