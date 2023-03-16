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Хроніки економіки

Що робити з купленими генераторами та ecoflow і як уже зараз підготуватися до наступної зими?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 16 березня 2023, 18:00

Ця зима була справжнім випробуванням на витривалість як для держави, так і для людей та бізнесу. Однак ми зуміли вистояти та адаптуватися.

Ще з літа українці закуповувалися теплими ковдрами та буржуйками, а восени - павербанками, генераторами та ecoflow. Усі ці речі допомогли вистояти навіть у найтемніші ночі та дні. Але що з усім цим робити зараз?

На жаль, ризики обстрілів критичної інфраструктури будуть залишатися з нами до остаточної перемоги над Росією. А це означає, що до наступної зими варто готуватися вже зараз. З чого почати?

Про це ми говорили з головою правління Асоціації енергоаудиторів Вадимом Литвином.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Що робити з купленими генераторами та ecoflow і як уже зараз підготуватися до наступної зими?
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