Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Хроніки економіки

Что делать с купленными генераторами и ecoflow, и как уже сейчас подготовиться к следующей зиме?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 16 марта 2023, 18:00

Ця зима була справжнім випробуванням на витривалість як для держави, так і для людей та бізнесу. Однак ми зуміли вистояти та адаптуватися.

Ще з літа українці закуповувалися теплими ковдрами та буржуйками, а восени - павербанками, генераторами та ecoflow. Усі ці речі допомогли вистояти навіть у найтемніші ночі та дні. Але що з усім цим робити зараз?

На жаль, ризики обстрілів критичної інфраструктури будуть залишатися з нами до остаточної перемоги над Росією. А це означає, що до наступної зими варто готуватися вже зараз. З чого почати?

Про це ми говорили з головою правління Асоціації енергоаудиторів Вадимом Литвином.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud YouTube

Подписывайся на наш ютуб-канал.

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Что делать с купленными генераторами и ecoflow, и как уже сейчас подготовиться к следующей зиме?
16 марта 2023, 18:00 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин: Подход россиян к боям не изменился – забрасывать человеческими ресурсами
16 марта 2023, 10:43 — Алина Фролова
Жизнь после войны. Как мы её себе представляем и стоит ли её ждать
14 марта 2023, 19:07 — Алина Полякова
"Всех арестовать невозможно". Мустафа Джемилев о крымскотатарском и украинском сопротивлении в СССР
14 марта 2023, 13:13 — Севгиль Мусаева, Алим Алиев
Люди искусства Сакартвело на протестах в Тбилиси
13 марта 2023, 17:33 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
1 эпизод
Ранкова доза
16 эпизодов
War-life balance
10 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
157 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Кавун та тютюн
3 эпизода
Сафарі
3 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
8 эпизодов
Хроніки економіки
10 эпизодов
УП. Вголос
17 эпизодов
(не)Безпечна Країна
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
15 эпизодов
Температура — нормальная!
59 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
56 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов