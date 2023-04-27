Ніж у спину? Як проблеми з українським агроекспортом вплинуть на ціни, курс та економіку

Чи не найбільшими союзниками України після початку великої війни стали країни Східної Європи, зокрема Польща. Однак схоже, що дружба та підтримка цих країн закінчилися там, де почалися інтереси місцевих фермерів.

Заборона на ввезення української аграрної продукції до Польщі та низки інших країн може завдати суттєвих проблем для українських фермерів, які навіть без цих проблем заледве виживають в умовах великої війни та блокування портів Росією.

Якими будуть наслідки аграрної кризи для української економіки? І чи вплине неможливість експортувати продукти на рівень цін в Україні? Про це ми поговорили з аналітикинею Українського клубу аграрного бізнесу Світланою Литвин.