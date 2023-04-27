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Хроніки економіки

Ніж у спину? Як проблеми з українським агроекспортом вплинуть на ціни, курс та економіку

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 27 квітня 2023, 16:28

Чи не найбільшими союзниками України після початку великої війни стали країни Східної Європи, зокрема Польща. Однак схоже, що дружба та підтримка цих країн закінчилися там, де почалися інтереси місцевих фермерів.

Заборона на ввезення української аграрної продукції до Польщі та низки інших країн може завдати суттєвих проблем для українських фермерів, які навіть без цих проблем заледве виживають в умовах великої війни та блокування портів Росією.

Якими будуть наслідки аграрної кризи для української економіки? І чи вплине неможливість експортувати продукти на рівень цін в Україні? Про це ми поговорили з аналітикинею Українського клубу аграрного бізнесу Світланою Литвин.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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