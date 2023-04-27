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Хроніки економіки

Нож в спину? Как проблемы с украинским агроэкспортом повлияют на цены, курс и экономику

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 27 апреля 2023, 16:28

Чи не найбільшими союзниками України після початку великої війни стали країни Східної Європи, зокрема Польща. Однак схоже, що дружба та підтримка цих країн закінчилися там, де почалися інтереси місцевих фермерів.

Заборона на ввезення української аграрної продукції до Польщі та низки інших країн може завдати суттєвих проблем для українських фермерів, які навіть без цих проблем заледве виживають в умовах великої війни та блокування портів Росією.

Якими будуть наслідки аграрної кризи для української економіки? І чи вплине неможливість експортувати продукти на рівень цін в Україні? Про це ми поговорили з аналітикинею Українського клубу аграрного бізнесу Світланою Литвин.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Нож в спину? Как проблемы с украинским агроэкспортом повлияют на цены, курс и экономику
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