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Хроніки економіки

Людей закликають економити воду, як раніше електроенергію. Які наслідки підриву Каховської ГЕС для економіки? Частина 2

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 22 червня 2023, 18:40

Підрив дамби Каховської ГЕС призвів не лише до затоплення територій Херсонщини та виведення з ладу масштабної іригаційної системи. Від Каховського водосховища залежало водопостачання сотень тисяч мешканців Нікопольщини, Кривого Рогу та інших міст на Дніпровщині.

У цьому випуску подкасту ми поговоримо з журналістом ЕП Богданом Мірошниченком, який нещодавно повернувся з відрядження з постраждалого регіону. Богдан розказав нам про те, як без питної води живуть місцеві мешканці, малий бізнес та промисловість.

Слухайте також першу частину, яка вийшла минулого тижня, де автори подкасту говорять про наслідки подриву Каховської ГЕС для сільського господарства. 

Слухайте подкаст «Хроніки економіки» на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Людей закликають економити воду, як раніше електроенергію. Які наслідки підриву Каховської ГЕС для економіки? Частина 2
22 червня 2023, 18:40 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук, Богдан Мірошниченко
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