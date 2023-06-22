Людей закликають економити воду, як раніше електроенергію. Які наслідки підриву Каховської ГЕС для економіки? Частина 2

Підрив дамби Каховської ГЕС призвів не лише до затоплення територій Херсонщини та виведення з ладу масштабної іригаційної системи. Від Каховського водосховища залежало водопостачання сотень тисяч мешканців Нікопольщини, Кривого Рогу та інших міст на Дніпровщині.

У цьому випуску подкасту ми поговоримо з журналістом ЕП Богданом Мірошниченком, який нещодавно повернувся з відрядження з постраждалого регіону. Богдан розказав нам про те, як без питної води живуть місцеві мешканці, малий бізнес та промисловість.

Слухайте також першу частину, яка вийшла минулого тижня, де автори подкасту говорять про наслідки подриву Каховської ГЕС для сільського господарства.