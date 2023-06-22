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Хроніки економіки

Людей призывают экономить воду, как раньше электроэнергию. Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики? Часть 2

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 22 июня 2023, 18:40

Підрив дамби Каховської ГЕС призвів не лише до затоплення територій Херсонщини та виведення з ладу масштабної іригаційної системи. Від Каховського водосховища залежало водопостачання сотень тисяч мешканців Нікопольщини, Кривого Рогу та інших міст на Дніпровщині.

У цьому випуску подкасту ми поговоримо з журналістом ЕП Богданом Мірошниченком, який нещодавно повернувся з відрядження з постраждалого регіону. Богдан розказав нам про те, як без питної води живуть місцеві мешканці, малий бізнес та промисловість.

Слухайте також першу частину, яка вийшла минулого тижня, де автори подкасту говорять про наслідки подриву Каховської ГЕС для сільського господарства. 

Слухайте подкаст «Хроніки економіки» на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Людей призывают экономить воду, как раньше электроэнергию. Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики? Часть 2
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