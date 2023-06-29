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Хроніки економіки

Донати, збори та податки. Як працюють благодійні фонди, що допомагають армії? Приклад “Повернись живим”

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 29 червня 2023, 18:59

Щотижня ведучі цього подкасту Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров закликають слухачів конвертувати свою лють до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Але як працюють такі організації?

Збори на Армію потребують чималих зусиль та часу: від пошуку та верифікації потреб військових, до закупівлі необхідного обладнання чи зброї та пошуку джерел фінансування. У великих благодійних фондах такі збори вже поставили "на конвеєр", а робота цих організацій все більше нагадує роботу великих корпорацій.

Ми поговорили з керівником напрямку розвитку партнерств фонду "Повернись Живим" Олегом Карпенком про те, звідки фонд бере гроші на зарплати працівникам, як змінилися обсяги зборів після 24.02.2022 року, а також про роботу "ПЖ" із бізнесом. 

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Допоможіть нам стати краще! Заповніть цю анкету. Це займе лише декілька хвилин.

Підтримати анонсований Олегом збір можна за посиланням: https://kyivstar.ua/safehome

Задонатити на інші збори "ПЖ" можете тут: https://savelife.in.ua/donate/#donate-army-card-monthly

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Донати, збори та податки. Як працюють благодійні фонди, що допомагають армії? Приклад “Повернись живим”
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