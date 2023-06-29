Донати, збори та податки. Як працюють благодійні фонди, що допомагають армії? Приклад “Повернись живим”

Щотижня ведучі цього подкасту Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров закликають слухачів конвертувати свою лють до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Але як працюють такі організації?

Збори на Армію потребують чималих зусиль та часу: від пошуку та верифікації потреб військових, до закупівлі необхідного обладнання чи зброї та пошуку джерел фінансування. У великих благодійних фондах такі збори вже поставили "на конвеєр", а робота цих організацій все більше нагадує роботу великих корпорацій.

Ми поговорили з керівником напрямку розвитку партнерств фонду "Повернись Живим" Олегом Карпенком про те, звідки фонд бере гроші на зарплати працівникам, як змінилися обсяги зборів після 24.02.2022 року, а також про роботу "ПЖ" із бізнесом.

Реклама:

Допоможіть нам стати краще! Заповніть цю анкету. Це займе лише декілька хвилин.

Підтримати анонсований Олегом збір можна за посиланням: https://kyivstar.ua/safehome

Задонатити на інші збори "ПЖ" можете тут: https://savelife.in.ua/donate/#donate-army-card-monthly