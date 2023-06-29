Донаты, сборы и налоги. Как работают благотворительные фонды, помогающие армии? Пример "Вернись живым"
Щотижня ведучі цього подкасту Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров закликають слухачів конвертувати свою лють до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Але як працюють такі організації?
Збори на Армію потребують чималих зусиль та часу: від пошуку та верифікації потреб військових, до закупівлі необхідного обладнання чи зброї та пошуку джерел фінансування. У великих благодійних фондах такі збори вже поставили "на конвеєр", а робота цих організацій все більше нагадує роботу великих корпорацій.
Ми поговорили з керівником напрямку розвитку партнерств фонду "Повернись Живим" Олегом Карпенком про те, звідки фонд бере гроші на зарплати працівникам, як змінилися обсяги зборів після 24.02.2022 року, а також про роботу "ПЖ" із бізнесом.
Допоможіть нам стати краще! Заповніть цю анкету. Це займе лише декілька хвилин.
Підтримати анонсований Олегом збір можна за посиланням: https://kyivstar.ua/safehome
Задонатити на інші збори "ПЖ" можете тут: https://savelife.in.ua/donate/#donate-army-card-monthly
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.