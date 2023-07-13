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Хроніки економіки

Подкаст-репортаж. Як війна і міграція експорту перевернули життя міст на Дунаї

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 13 липня 2023, 19:42

Через велику війну Україна фактично втратила доступ до моря як напрямку зовнішньої торгівлі, що стало не лише важким ударом для економіки країни, але й шансом для реінкарнації одного невеликого регіону - півдня української Бессарабії.

Фактична блокада морських портів різко підвищила попит на перевезення товарів Дунаєм. Україна має на цій річці декілька портів, передусім - Ізмаїл та Рені. Сьогодні туди релокуються десятки великих компаній. Там будуються нові складські та переробні потужності, зростають ціни на нерухомість та розвивається малий бізнес.

Журналістка ЕП Дана Гордійчук відвідала Бессарабію, аби на власні очі побачити економічний ренесанс міст на березі Дунаю. Які проблеми заважають подальшому розвитку регіону та яке майбутнє чекає Рені та Ізмаїл після Перемоги?

Текстову версію репортажу можете переглянути за цим посиланням.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Подкаст-репортаж. Як війна і міграція експорту перевернули життя міст на Дунаї
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