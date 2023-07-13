Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Хроніки економіки

Подкаст-репортаж. Как война и миграция экспорта перевернули жизнь городов на Дунае

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 13 июля 2023, 19:42

Через велику війну Україна фактично втратила доступ до моря як напрямку зовнішньої торгівлі, що стало не лише важким ударом для економіки країни, але й шансом для реінкарнації одного невеликого регіону - півдня української Бессарабії.

Фактична блокада морських портів різко підвищила попит на перевезення товарів Дунаєм. Україна має на цій річці декілька портів, передусім - Ізмаїл та Рені. Сьогодні туди релокуються десятки великих компаній. Там будуються нові складські та переробні потужності, зростають ціни на нерухомість та розвивається малий бізнес.

Журналістка ЕП Дана Гордійчук відвідала Бессарабію, аби на власні очі побачити економічний ренесанс міст на березі Дунаю. Які проблеми заважають подальшому розвитку регіону та яке майбутнє чекає Рені та Ізмаїл після Перемоги?

Текстову версію репортажу можете переглянути за цим посиланням.

Реклама:

Допоможіть нам стати краще! Заповніть анкету. Це забере лише декілька хвилин!

Слухайте подкаст «Хроніки економіки» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Подкаст-репортаж. Как война и миграция экспорта перевернули жизнь городов на Дунае
13 июля 2023, 19:42 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Действительно ли на Полесье возвращается самый большой хищник Европы и как волки и рыси переживают войну
12 июля 2023, 19:14 — Дмитрий Симонов
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
11 июля 2023, 17:35 — Роман Романюк, Федор Попадюк
Львов времени войны глазами супруги мэра
10 июля 2023, 20:43 — Константин Дорошенко
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
9 июля 2023, 17:26 — Михаил Кригель
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
6 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
175 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
27 эпизодов
УП. Вголос
26 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
73 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов