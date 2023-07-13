Подкаст-репортаж. Как война и миграция экспорта перевернули жизнь городов на Дунае
Через велику війну Україна фактично втратила доступ до моря як напрямку зовнішньої торгівлі, що стало не лише важким ударом для економіки країни, але й шансом для реінкарнації одного невеликого регіону - півдня української Бессарабії.
Фактична блокада морських портів різко підвищила попит на перевезення товарів Дунаєм. Україна має на цій річці декілька портів, передусім - Ізмаїл та Рені. Сьогодні туди релокуються десятки великих компаній. Там будуються нові складські та переробні потужності, зростають ціни на нерухомість та розвивається малий бізнес.
Журналістка ЕП Дана Гордійчук відвідала Бессарабію, аби на власні очі побачити економічний ренесанс міст на березі Дунаю. Які проблеми заважають подальшому розвитку регіону та яке майбутнє чекає Рені та Ізмаїл після Перемоги?
Текстову версію репортажу можете переглянути за цим посиланням.
Допоможіть нам стати краще! Заповніть анкету. Це забере лише декілька хвилин!
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.