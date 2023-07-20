Як війна змінила ринок пального і що буде з цінами найближчим часом?
Традиційно найбільшими постачальниками пального на українські АЗС були Росія та Білорусь. Саме тому, коли почалася велика війна, український паливний ринок пережив чи не найбільший стрес у своїй історії, адже більша частина пропозиції просто зникла.
Ще більше ситуацію погіршували російські обстріли як вітчизняних нафтопереробних заводів, так і нафтобаз, де зберігався бензин.
Попри складну ситуацію, жорсткий дефіцит у перші місяці великої війни та обмеження продажу бензину в одні руки, український паливний ринок зумів адаптуватися і навіть не помітити додатковий попит взимку, який створювали власники генераторів.
Як це вдалося? І як взагалі працює паливний ринок України? З чого складається ціна літра бензину і як вона може змінитися найближчим часом? Про усе це нам розповів енергетичний журналіст "Економічної правди" Микола Топалов.
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Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.