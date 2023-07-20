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Хроніки економіки

Как война изменила рынок топлива и что будет с ценами в ближайшее время?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 20 июля 2023, 16:07

Традиційно найбільшими постачальниками пального на українські АЗС були Росія та Білорусь. Саме тому, коли почалася велика війна, український паливний ринок пережив чи не найбільший стрес у своїй історії, адже більша частина пропозиції просто зникла.

Ще більше ситуацію погіршували російські обстріли як вітчизняних нафтопереробних заводів, так і нафтобаз, де зберігався бензин.

Попри складну ситуацію, жорсткий дефіцит у перші місяці великої війни та обмеження продажу бензину в одні руки, український паливний ринок зумів адаптуватися і навіть не помітити додатковий попит взимку, який створювали власники генераторів.

Як це вдалося? І як взагалі працює паливний ринок України? З чого складається ціна літра бензину і як вона може змінитися найближчим часом? Про усе це нам розповів енергетичний журналіст "Економічної правди" Микола Топалов.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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