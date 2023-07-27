Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Хроніки економіки

Ринок таксі під час війни: з чого складається тариф і чи можна замовити поїздку у комендантську годину?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 27 липня 2023, 17:09

Таксі - це невід'ємний атрибут життя у великому місті. Однак військовий час вніс суттєві корективи у роботу цього ринку. Наприклад, нічні поїздки, які приносили левову частку доходів сервісам таксі, тепер майже неможливі через комендантську годину. Чи ні?

Ми поговорили зі співзасновником українського сервісу таксі Uklon Сергієм Смусем про те, як велика війна вплинула на роботу цього ринку і які очікування його компанія покладає на цей рік.

У цьому випуску ви дізнаєтесь, з чого складається тариф таксі; як війна вплинула на поведінку пасажирів; чи реально замовити поїздку перед початком комендантської години і чи працює сервіс після півночі?


Допоможіть нам стати краще! Заповніть анкету. Це забере лише декілька хвилин.

Слухайте подкаст «Хроніки економіки» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Ринок таксі під час війни: з чого складається тариф і чи можна замовити поїздку у комендантську годину?
27 липня 2023, 17:09 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Джон Спенсер: "Битва за Київ – найбільш вирішальна битва сучасної епохи з кінця Другої світової війни"
26 липня 2023, 17:21 — Аліна Фролова
Тут знову буде степ. Навіщо природоохоронець з Донеччини віддав свій земельний пай дикій природі
25 липня 2023, 19:19 — Дмитро Сімонов
Чому так важко перейти з “да” на “так”? “Тренди твіттера” - трагікомедія на тлі реальності війни
24 липня 2023, 17:55 — Костянтин Дорошенко
Як війна змінила ринок пального і що буде з цінами найближчим часом?
20 липня 2023, 16:07 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
29 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
18 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів