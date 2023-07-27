Рынок такси во время войны: из чего состоит тариф и можно ли заказать поездку в комендантский час?
Таксі - це невід'ємний атрибут життя у великому місті. Однак військовий час вніс суттєві корективи у роботу цього ринку. Наприклад, нічні поїздки, які приносили левову частку доходів сервісам таксі, тепер майже неможливі через комендантську годину. Чи ні?
Ми поговорили зі співзасновником українського сервісу таксі Uklon Сергієм Смусем про те, як велика війна вплинула на роботу цього ринку і які очікування його компанія покладає на цей рік.
У цьому випуску ви дізнаєтесь, з чого складається тариф таксі; як війна вплинула на поведінку пасажирів; чи реально замовити поїздку перед початком комендантської години і чи працює сервіс після півночі?
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Хроніки економіки
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