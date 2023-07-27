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Хроніки економіки

Рынок такси во время войны: из чего состоит тариф и можно ли заказать поездку в комендантский час?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 27 июля 2023, 17:09

Таксі - це невід'ємний атрибут життя у великому місті. Однак військовий час вніс суттєві корективи у роботу цього ринку. Наприклад, нічні поїздки, які приносили левову частку доходів сервісам таксі, тепер майже неможливі через комендантську годину. Чи ні?

Ми поговорили зі співзасновником українського сервісу таксі Uklon Сергієм Смусем про те, як велика війна вплинула на роботу цього ринку і які очікування його компанія покладає на цей рік.

У цьому випуску ви дізнаєтесь, з чого складається тариф таксі; як війна вплинула на поведінку пасажирів; чи реально замовити поїздку перед початком комендантської години і чи працює сервіс після півночі?


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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Рынок такси во время войны: из чего состоит тариф и можно ли заказать поездку в комендантский час?
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