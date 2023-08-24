Зброя для перемоги. Як Україна зберегла свій оборонно-промисловий комплекс і що зможе запропонувати світу
З перших днів великої війни підприємства оборонно-промислового комплексу України працювали у три зміни, аби забезпечити потреби армії. Попри те, що Росія вважала ці об'єкти одними з найбільш пріоритетних цілей для своїх ракетних атак.
Українська оборонна промисловість за 32 роки незалежності пройшла складний шлях: від розпродажу старих радянських запасів до розробок та будівництва сучасної техніки, яка допомагає відвойовувати окуповані території.
Про історію українського ОПК, його проблеми та стійкість до загроз ми поговорили з нашим колегою журналістом "Економічної правди" Богданом Мірошніченком.
Текст Богдана про розвиток оборонної промисловості Ізраїля "Як Ізраїль став високотехнологічною військовою державою".
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Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.