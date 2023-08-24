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Хроніки економіки

Зброя для перемоги. Як Україна зберегла свій оборонно-промисловий комплекс і що зможе запропонувати світу

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 24 серпня 2023, 18:40

З перших днів великої війни підприємства оборонно-промислового комплексу України працювали у три зміни, аби забезпечити потреби армії. Попри те, що Росія вважала ці об'єкти одними з найбільш пріоритетних цілей для своїх ракетних атак.

Українська оборонна промисловість за 32 роки незалежності пройшла складний шлях: від розпродажу старих радянських запасів до розробок та будівництва сучасної техніки, яка допомагає відвойовувати окуповані території.

Про історію українського ОПК, його проблеми та стійкість до загроз ми поговорили з нашим колегою журналістом "Економічної правди" Богданом Мірошніченком.

Текст Богдана про розвиток оборонної промисловості Ізраїля "Як Ізраїль став високотехнологічною військовою державою".


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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Зброя для перемоги. Як Україна зберегла свій оборонно-промисловий комплекс і що зможе запропонувати світу
24 серпня 2023, 18:40 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
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