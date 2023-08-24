Зброя для перемоги. Як Україна зберегла свій оборонно-промисловий комплекс і що зможе запропонувати світу

З перших днів великої війни підприємства оборонно-промислового комплексу України працювали у три зміни, аби забезпечити потреби армії. Попри те, що Росія вважала ці об'єкти одними з найбільш пріоритетних цілей для своїх ракетних атак.

Українська оборонна промисловість за 32 роки незалежності пройшла складний шлях: від розпродажу старих радянських запасів до розробок та будівництва сучасної техніки, яка допомагає відвойовувати окуповані території.

Про історію українського ОПК, його проблеми та стійкість до загроз ми поговорили з нашим колегою журналістом "Економічної правди" Богданом Мірошніченком.

Текст Богдана про розвиток оборонної промисловості Ізраїля "Як Ізраїль став високотехнологічною військовою державою".



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