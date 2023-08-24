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Хроніки економіки

Оружие для победы. Как Украина сохранила свой оборонно-промышленный комплекс и что сможет предложить миру

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 24 августа 2023, 18:40

З перших днів великої війни підприємства оборонно-промислового комплексу України працювали у три зміни, аби забезпечити потреби армії. Попри те, що Росія вважала ці об'єкти одними з найбільш пріоритетних цілей для своїх ракетних атак.

Українська оборонна промисловість за 32 роки незалежності пройшла складний шлях: від розпродажу старих радянських запасів до розробок та будівництва сучасної техніки, яка допомагає відвойовувати окуповані території.

Про історію українського ОПК, його проблеми та стійкість до загроз ми поговорили з нашим колегою журналістом "Економічної правди" Богданом Мірошніченком.

Текст Богдана про розвиток оборонної промисловості Ізраїля "Як Ізраїль став високотехнологічною військовою державою".


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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Оружие для победы. Как Украина сохранила свой оборонно-промышленный комплекс и что сможет предложить миру
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