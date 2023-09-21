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Хроніки економіки

"Якщо дорога окупована – яка різниця, у якому вона стані?". Розмова з головою бюджетного комітету про кошторис держави на 2024 рік

Ярослав Вінокуров — Четвер, 21 вересня 2023, 17:32

15 вересня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду проєкт закону про державний бюджет на 2024 рік. Як і в два попередні роки, наступного року Україна житиме в умовах колосального дефіциту бюджету, а всі зібрані всередині держави ресурси спрямовуватимуть на війну.

Бюджет-2024  матиме низку новинок. Наприклад, у ньому практично не буде дорожнього фонду, а податок на доходи військовослужбовців планують забрати від місцевих бюджетів до державного – для фінансування потреб оборони.

На яких показниках уряд побудував проєкт бюджету на наступний рік? Звідки держава братиме кошти, якщо не вдасться отримати все заплановане фінансування від міжнародних партнерів? І чи можливе наступного року повернення до емісії гривні? На ці питання нам відповіла голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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"Якщо дорога окупована – яка різниця, у якому вона стані?". Розмова з головою бюджетного комітету про кошторис держави на 2024 рік
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