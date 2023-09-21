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Хроніки економіки

"Если дорога оккупирована - какая разница, в каком она состоянии?". Разговор с главой бюджетного комитета о смете государства на 2024 год

Ярослав Винокуров — Четверг, 21 сентября 2023, 17:32

15 вересня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду проєкт закону про державний бюджет на 2024 рік. Як і в два попередні роки, наступного року Україна житиме в умовах колосального дефіциту бюджету, а всі зібрані всередині держави ресурси спрямовуватимуть на війну.

Бюджет-2024  матиме низку новинок. Наприклад, у ньому практично не буде дорожнього фонду, а податок на доходи військовослужбовців планують забрати від місцевих бюджетів до державного – для фінансування потреб оборони.

На яких показниках уряд побудував проєкт бюджету на наступний рік? Звідки держава братиме кошти, якщо не вдасться отримати все заплановане фінансування від міжнародних партнерів? І чи можливе наступного року повернення до емісії гривні? На ці питання нам відповіла голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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"Если дорога оккупирована - какая разница, в каком она состоянии?". Разговор с главой бюджетного комитета о смете государства на 2024 год
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