Хто фінансує збитковий Telegram і наскільки безпечно ним користуватися?
Telegram - один з найпопулярніших месенджерів в Україні, з якого дізнаються новини мільйони наших громадян.
Однак яскрава медійна "обгортка" Telegram тьмяніє, коли мова йде про гроші. Попри аудиторію розміром близько 800 мільйонів користувачів, месенджер Дурова ще жодного року не зумів не просто принести його власнику дохід, а навіть вийти на самоокупність.
Останні декілька років для свого функціонування Telegram бере гроші у борг. Хто погоджується вкладати у збитковий проєкт і навіщо? Про це ми поговорили з журналістом "Економічної правди", автором публікації про фінансування Telegram Ігорем Пилипівим.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.