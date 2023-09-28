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Хроніки економіки

Кто финансирует убыточный Telegram и насколько безопасно им пользоваться?

Ярослав Винокуров — Четверг, 28 сентября 2023, 17:59

Telegram - один з найпопулярніших месенджерів в Україні, з якого дізнаються новини мільйони наших громадян.  

Однак яскрава медійна "обгортка" Telegram тьмяніє, коли мова йде про гроші. Попри аудиторію розміром близько 800 мільйонів користувачів, месенджер Дурова ще жодного року не зумів не просто принести його власнику дохід, а навіть вийти на самоокупність. 

Останні декілька років для свого функціонування Telegram бере гроші у борг. Хто погоджується вкладати у збитковий проєкт і навіщо? Про це ми поговорили з журналістом "Економічної правди", автором публікації про фінансування Telegram Ігорем Пилипівим.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Кто финансирует убыточный Telegram и насколько безопасно им пользоваться?
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