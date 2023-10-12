"Україна - це Кремнієва долина, тільки у defence-tech". Розмова з керівницею кластера Brave1 Наталією Кушнерською
Усі вже чули про "плащі-невидимки" для військових, морські дрони, що змушують тікати "грізний" Чорноморський флот РФ з тимчасово окупованого Севастополя та інші технологічні досягнення української defence-tech індустрії. Проте мало хто задумувався про те, скільки зусиль йде на розробку, тестування та впровадження новітніх технологій на фронті.
Під час війни держава вирішила суттєво спростити шлях розробників. Вона створила унікальну інфраструктуру, яка дозволяє їм не лише оперативно отримати відгук від військових, але й значно скоротити час на проходження бюрократичних процедур, а також залучити гранти на подальший розвиток.
Як працює кластер Brave1? Хто і як може скористатися його перевагами? Про це ми говоримо з керівницею defense-tech кластеру Brave1 Наталією Кушнерською.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.