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Хроніки економіки

"Украина - это Кремниевая долина, только в defence-tech". Разговор с руководителем кластера Brave1 Натальей Кушнерской

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 12 октября 2023, 18:39

Усі вже чули про "плащі-невидимки" для військових, морські дрони, що змушують тікати "грізний" Чорноморський флот РФ з тимчасово окупованого Севастополя та інші технологічні досягнення української defence-tech індустрії. Проте мало хто задумувався про те, скільки зусиль йде на розробку, тестування та впровадження новітніх технологій на фронті.

Під час війни держава вирішила суттєво спростити шлях розробників. Вона створила унікальну інфраструктуру, яка дозволяє їм не лише оперативно отримати відгук від військових, але й значно скоротити час на проходження бюрократичних процедур, а також залучити гранти на подальший розвиток.

Як працює кластер Brave1? Хто і як може скористатися його перевагами? Про це ми говоримо з керівницею defense-tech кластеру Brave1 Наталією Кушнерською.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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"Украина - это Кремниевая долина, только в defence-tech". Разговор с руководителем кластера Brave1 Натальей Кушнерской
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