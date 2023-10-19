"Шукати нових клієнтів стало важче". Як криза у світовому ІТ та війна вплинули на український ринок?

Наприкінці 2022 року світову ІТ-галузь огорнула криза: великі компанії тисячами скорочували своїх працівників, закривали проєкти та зменшували замовлення. Відлуння цієї кризи докотилося і до України, наклавшись на наслідки повномасштабної війни.

Попри це, минулий рік український ІТ-сектор продемонстрував, хоч і невелике, проте зростання. Навіть блек-аути та проблеми з доступом до інтернету не зупинили ріст цієї галузі. Та чи вдасться зберегти такий же темп і у 2023-ому?

Про це, а також про проблеми та виклики технологічної сфери ми запитали у голови наглядової ради Львівського ІТ-кластера Святослава Кавецького.