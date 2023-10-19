Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Хроніки економіки

"Шукати нових клієнтів стало важче". Як криза у світовому ІТ та війна вплинули на український ринок?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 19 жовтня 2023, 15:32

Наприкінці 2022 року світову ІТ-галузь огорнула криза: великі компанії тисячами скорочували своїх працівників, закривали проєкти та зменшували замовлення. Відлуння цієї кризи докотилося і до України, наклавшись на наслідки повномасштабної війни.

Попри це, минулий рік український ІТ-сектор продемонстрував, хоч і невелике, проте зростання. Навіть блек-аути та проблеми з доступом до інтернету не зупинили ріст цієї галузі. Та чи вдасться зберегти такий же темп і у 2023-ому?

Про це, а також про проблеми та виклики технологічної сфери ми запитали у голови наглядової ради Львівського ІТ-кластера Святослава Кавецького.

Слухайте подкаст «Хроніки економіки» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
"Шукати нових клієнтів стало важче". Як криза у світовому ІТ та війна вплинули на український ринок?
19 жовтня 2023, 15:32 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Віктор Кевлюк: "Радянська ідеологія мобілізації тягнеться 30 років крізь українську незалежність"
18 жовтня 2023, 19:03 — Аліна Фролова
Нобелівка за те, що, можливо, врятувало вас від смерті: що важливо знати про мРНК-вакцини
17 жовтня 2023, 19:27 — Наталія Бушковська
Ізраїль vs ХАМАС. Непроста розмова про непростий конфлікт
14 жовтня 2023, 17:11 — Олег Павлюк
Наступ на Авдіївку, Зеленський на "Рамштайні" та уроки Ізраїлю – головне про війну за тиждень
14 жовтня 2023, 08:48 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
12 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
187 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
33 епізоди
Хроніки економіки
41 епізод
УП. Вголос
32 епізоди
(не)Безпечна Країна
27 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
86 епізодів
Температура - нормальна!
70 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів