"Искать новых клиентов стало труднее". Как кризис в мировом ІТ и война повлияли на украинский рынок?
Наприкінці 2022 року світову ІТ-галузь огорнула криза: великі компанії тисячами скорочували своїх працівників, закривали проєкти та зменшували замовлення. Відлуння цієї кризи докотилося і до України, наклавшись на наслідки повномасштабної війни.
Попри це, минулий рік український ІТ-сектор продемонстрував, хоч і невелике, проте зростання. Навіть блек-аути та проблеми з доступом до інтернету не зупинили ріст цієї галузі. Та чи вдасться зберегти такий же темп і у 2023-ому?
Про це, а також про проблеми та виклики технологічної сфери ми запитали у голови наглядової ради Львівського ІТ-кластера Святослава Кавецького.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.