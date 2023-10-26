Воєнна зима 2.0: чи готова Україна? Говоримо з головою енергетичного комітету Ради Андрієм Герусом

В Україні розпочався новий опалювальний сезон – вже другий від початку повномасштабного вторгнення Росії. Напередодні його початку країна-терорист знизила інтенсивність ракетних обстрілів українських тилів, ймовірно, накопичуючи ракети та дрони для зимового енергетичного терору.

Минулої зими російська армія пошкодила або зруйнувала численні енергетичні об'єкти, зануривши мільйони осель українців у темряву. Протягом весни та літа Україна відновлювала енергетичну інфраструктуру та встановлювала навколо неї спеціальний захист. Чи допоможе це пройти зиму без відключень світла?

Наскільки Україна готова до зими? Що буде з тарифами? Про це ми запитали у голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.