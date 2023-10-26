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Хроніки економіки

Военная зима 2.0: готова ли Украина? Говорим с главой энергетического комитета Рады Андреем Герусом

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 26 октября 2023, 18:50

В Україні розпочався новий опалювальний сезон – вже другий від початку повномасштабного вторгнення Росії. Напередодні його початку країна-терорист знизила інтенсивність ракетних обстрілів українських тилів, ймовірно, накопичуючи ракети та дрони для зимового енергетичного терору.

Минулої зими російська армія пошкодила або зруйнувала численні енергетичні об'єкти, зануривши мільйони осель українців у темряву. Протягом весни та літа Україна відновлювала енергетичну інфраструктуру та встановлювала навколо неї спеціальний захист. Чи допоможе це пройти зиму без відключень світла?

Наскільки Україна готова до зими? Що буде з тарифами? Про це ми запитали у голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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