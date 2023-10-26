Военная зима 2.0: готова ли Украина? Говорим с главой энергетического комитета Рады Андреем Герусом
В Україні розпочався новий опалювальний сезон – вже другий від початку повномасштабного вторгнення Росії. Напередодні його початку країна-терорист знизила інтенсивність ракетних обстрілів українських тилів, ймовірно, накопичуючи ракети та дрони для зимового енергетичного терору.
Минулої зими російська армія пошкодила або зруйнувала численні енергетичні об'єкти, зануривши мільйони осель українців у темряву. Протягом весни та літа Україна відновлювала енергетичну інфраструктуру та встановлювала навколо неї спеціальний захист. Чи допоможе це пройти зиму без відключень світла?
Наскільки Україна готова до зими? Що буде з тарифами? Про це ми запитали у голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.