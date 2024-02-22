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Хроніки економіки

"Були випадки, що наші вантажівки зі зброєю розвертали". Олександр Кубраков про блокаду на польському кордоні

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 22 лютого 2024, 14:15

Кадри із розсипаним українським зерном з вагона вантажного поїзда, що застряг на кордоні з Польщею, шокували та обурили мільйони українців. Схоже, що протестувальники не гребують переходити за все нові й нові "червоні лінії", а представники польської влади майже втратили контроль над ситуацією. 

Україно-польський кордон вже декілька місяців перебуває в облозі різних груп невдоволених громадян не лише Польщі, але й інших країн ЄС. Проте цього разу блокування руху стосується не лише комерційних вантажів, але й пасажирського транспорту та навіть озброєння.

Що з блокадою робить польська влада та до чого готуватися українським компаніям та громадянам? Про це ми говорили з віце-прем’єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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"Були випадки, що наші вантажівки зі зброєю розвертали". Олександр Кубраков про блокаду на польському кордоні
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