"Були випадки, що наші вантажівки зі зброєю розвертали". Олександр Кубраков про блокаду на польському кордоні

Кадри із розсипаним українським зерном з вагона вантажного поїзда, що застряг на кордоні з Польщею, шокували та обурили мільйони українців. Схоже, що протестувальники не гребують переходити за все нові й нові "червоні лінії", а представники польської влади майже втратили контроль над ситуацією.

Україно-польський кордон вже декілька місяців перебуває в облозі різних груп невдоволених громадян не лише Польщі, але й інших країн ЄС. Проте цього разу блокування руху стосується не лише комерційних вантажів, але й пасажирського транспорту та навіть озброєння.

Що з блокадою робить польська влада та до чого готуватися українським компаніям та громадянам? Про це ми говорили з віце-прем’єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.