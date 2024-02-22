"Были случаи, что наши грузовики с оружием разворачивали". Александр Кубраков о блокаде на польской границе
Кадри із розсипаним українським зерном з вагона вантажного поїзда, що застряг на кордоні з Польщею, шокували та обурили мільйони українців. Схоже, що протестувальники не гребують переходити за все нові й нові "червоні лінії", а представники польської влади майже втратили контроль над ситуацією.
Україно-польський кордон вже декілька місяців перебуває в облозі різних груп невдоволених громадян не лише Польщі, але й інших країн ЄС. Проте цього разу блокування руху стосується не лише комерційних вантажів, але й пасажирського транспорту та навіть озброєння.
Що з блокадою робить польська влада та до чого готуватися українським компаніям та громадянам? Про це ми говорили з віце-прем’єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.
Хроніки економіки
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