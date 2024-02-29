Глядачів стало вдвічі менше. Як виживають кінотеатри під час великої війни?

Карантин та велика війна особливо сильно вдарили по сектору послуг. Чи не найбільше за останні 4 роки постраждали кінотеатри, яким спочатку довелося взагалі закритися, а потім пристосовуватися до роботи в умовах постійних повітряних тривог.

"Якщо порівнювати 2023 рік з доковідним 2019-м, то кількість відвідувачів впала на 50%", розповідає CEO компанії Мультиплекс Роман Романчук.

Зберегти бізнес на плаву дозволило кількаразове підвищення цін на квитки, а також бажання багатьох українців втекти від буденності воєнного часу у світ кіно бодай на 90 хвилин.

Ми поговорили з Романом Романчуком про те, на чому заробляють кінотеатри, як вони конкурують зі стрімінговими сервісами та наскільки популярними є кінострічки українського виробництва?