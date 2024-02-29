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Хроніки економіки

Глядачів стало вдвічі менше. Як виживають кінотеатри під час великої війни?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 29 лютого 2024, 14:09

Карантин та велика війна особливо сильно вдарили по сектору послуг. Чи не найбільше за останні 4 роки постраждали кінотеатри, яким спочатку довелося взагалі закритися, а потім пристосовуватися до роботи в умовах постійних повітряних тривог.

"Якщо порівнювати 2023 рік з доковідним 2019-м, то кількість відвідувачів впала на 50%", розповідає CEO компанії Мультиплекс Роман Романчук.

Зберегти бізнес на плаву дозволило кількаразове підвищення цін на квитки, а також бажання багатьох українців втекти від буденності воєнного часу у світ кіно бодай на 90 хвилин.

Ми поговорили з Романом Романчуком про те, на чому заробляють кінотеатри, як вони конкурують зі стрімінговими сервісами та наскільки популярними є кінострічки українського виробництва?

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Глядачів стало вдвічі менше. Як виживають кінотеатри під час великої війни?
29 лютого 2024, 14:09 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
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