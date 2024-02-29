Зрителей стало вдвое меньше. Как выживают кинотеатры во время большой войны?
Карантин та велика війна особливо сильно вдарили по сектору послуг. Чи не найбільше за останні 4 роки постраждали кінотеатри, яким спочатку довелося взагалі закритися, а потім пристосовуватися до роботи в умовах постійних повітряних тривог.
"Якщо порівнювати 2023 рік з доковідним 2019-м, то кількість відвідувачів впала на 50%", розповідає CEO компанії Мультиплекс Роман Романчук.
Зберегти бізнес на плаву дозволило кількаразове підвищення цін на квитки, а також бажання багатьох українців втекти від буденності воєнного часу у світ кіно бодай на 90 хвилин.
Ми поговорили з Романом Романчуком про те, на чому заробляють кінотеатри, як вони конкурують зі стрімінговими сервісами та наскільки популярними є кінострічки українського виробництва?
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.