Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Хроніки економіки

Зрителей стало вдвое меньше. Как выживают кинотеатры во время большой войны?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 29 февраля 2024, 14:09

Карантин та велика війна особливо сильно вдарили по сектору послуг. Чи не найбільше за останні 4 роки постраждали кінотеатри, яким спочатку довелося взагалі закритися, а потім пристосовуватися до роботи в умовах постійних повітряних тривог.

"Якщо порівнювати 2023 рік з доковідним 2019-м, то кількість відвідувачів впала на 50%", розповідає CEO компанії Мультиплекс Роман Романчук.

Зберегти бізнес на плаву дозволило кількаразове підвищення цін на квитки, а також бажання багатьох українців втекти від буденності воєнного часу у світ кіно бодай на 90 хвилин.

Ми поговорили з Романом Романчуком про те, на чому заробляють кінотеатри, як вони конкурують зі стрімінговими сервісами та наскільки популярними є кінострічки українського виробництва?

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Зрителей стало вдвое меньше. Как выживают кинотеатры во время большой войны?
29 февраля 2024, 14:09 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Глупости о еде, или почему стоит наконец прекратить бояться углеводов (и не только их)
27 февраля 2024, 14:36 — Наталья Бушковская
Идеальный шторм по-американски. Почему задерживается помощь США и стоит ли бояться возвращения Трампа
26 февраля 2024, 15:33 — Олег Павлюк
Дело Майдана. История одного из главных судебных процессов страны. Аудиоверсия
25 февраля 2024, 19:16 — Рустем Халилов, Михаил Кригель
Татьяна Филевская: "Самые важные вещи для украинской культуры начинаются именно с 2014-го года"
24 февраля 2024, 13:34 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
2 эпизода
Головна обсерваторія
21 эпизод
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
205 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
50 эпизодов
Хроніки економіки
58 эпизодов
УП. Вголос
43 эпизода
(не)Безпечна Країна
37 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
79 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов