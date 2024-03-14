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Хроніки економіки

Від плантації до кав'ярні. Як в Україні народився кавовий бізнес, що конкурує з італійськими виробниками?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 14 березня 2024, 15:44

Ранок мільйонів українців починається із запашного горнятка кави. Однак чи задумувалися ви, який шлях долають кавові зерна перш ніж подарують вам ранкове пробудження?

Ще декілька років тому монополію на українському ринку тримала італійська кава. Якість її обсмаження не підлягала критиці, а смак вважався еталонним. Однак в Україні знайшлися сміливці, які вирішили кинути виклик гегемонії італійської кави, почати самостійно обсмажувати кавові зерна та продавати запашний напій вітчизняним кав'ярням.

У цьому випуску ми поговоримо про особливості кавового бізнесу зі співзасновником компанії "Фунт кави" Феліксом Безруком. Як кава з плантацій у Центральній Америці опиняється у ваших ранкових горнятках, які виклики для ринку створює глобальне потепління та чи реально заробити на кав'ярні?

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Від плантації до кав'ярні. Як в Україні народився кавовий бізнес, що конкурує з італійськими виробниками?
14 березня 2024, 15:44 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
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