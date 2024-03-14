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Хроніки економіки

От плантации до кофейни. Как в Украине родился кофейный бизнес, конкурирующий с итальянскими производителями?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 14 марта 2024, 15:44

Ранок мільйонів українців починається із запашного горнятка кави. Однак чи задумувалися ви, який шлях долають кавові зерна перш ніж подарують вам ранкове пробудження?

Ще декілька років тому монополію на українському ринку тримала італійська кава. Якість її обсмаження не підлягала критиці, а смак вважався еталонним. Однак в Україні знайшлися сміливці, які вирішили кинути виклик гегемонії італійської кави, почати самостійно обсмажувати кавові зерна та продавати запашний напій вітчизняним кав'ярням.

У цьому випуску ми поговоримо про особливості кавового бізнесу зі співзасновником компанії "Фунт кави" Феліксом Безруком. Як кава з плантацій у Центральній Америці опиняється у ваших ранкових горнятках, які виклики для ринку створює глобальне потепління та чи реально заробити на кав'ярні?

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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От плантации до кофейни. Как в Украине родился кофейный бизнес, конкурирующий с итальянскими производителями?
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