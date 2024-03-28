Як гральний бізнес захопив ринок реклами та звідки у нього стільки грошей?
Чи намагалися ви коли-небудь проїхати у центр Києва з околиць, не помітивши жодної зовнішньої реклами онлайн-казино чи інших гральних компаній? Здається, що сьогодні це неможливо, адже гральний бізнес, який держава легалізувала лише декілька років тому, зумів буквально захопити рекламний ринок. І часто така реклама є незаконною.
Протягом останніх кількох років в Україні прогриміло декілька гучних скандалів, пов'язаних з гральними компаніями. Чого лише вартує організація масштабної схеми з ухилення від оподаткування, у яку залучили декілька українських банків та навіть мережі роздрібної торгівлі чи фітнес-центри.
Викриття таких схем дало свої плоди: минулого року обсяги податкових надходжень від грального сектору перевалили за 10 мільярдів гривень. Проте чи можна вже говорити, що на цьому "дикому Заході" нарешті запанував порядок?
Тонкощі роботи грального бізнесу в Україні ми обговорили з Юрієм Гайдаєм, старшим економістом Центру економічної стратегії та запрошеним експертом ТСК Верховної Ради, яка займалася розслідуванням ухилення від сплати податків гральним бізнесом.
Крім цього, Юрій – ведучий подкасту "Що з економікою?", який ми також радимо вам слухати та пропонуємо підписуватися на нього тут.
Детальніше про те, чи законною є реклама грального бізнесу на вулицях ваших міст, читайте у матеріалі "Економічної правди" "В метро, на бордах, по радіо. Як незаконна реклама азартних ігор захопила українські міста?"
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