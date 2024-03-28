Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Хроніки економіки

Как игорный бизнес захватил рынок рекламы и откуда у него столько денег?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 28 марта 2024, 14:24

Чи намагалися ви коли-небудь проїхати у центр Києва з околиць, не помітивши жодної зовнішньої реклами онлайн-казино чи інших гральних компаній? Здається, що сьогодні це неможливо, адже гральний бізнес, який держава легалізувала лише декілька років тому, зумів буквально захопити рекламний ринок. І часто така реклама є незаконною.

Протягом останніх кількох років в Україні прогриміло декілька гучних скандалів, пов'язаних з гральними компаніями. Чого лише вартує організація масштабної схеми з ухилення від оподаткування, у яку залучили декілька українських банків та навіть мережі роздрібної торгівлі чи фітнес-центри.

Викриття таких схем дало свої плоди: минулого року обсяги податкових надходжень від грального сектору перевалили за 10 мільярдів гривень. Проте чи можна вже говорити, що на цьому "дикому Заході" нарешті запанував порядок?

Тонкощі роботи грального бізнесу в Україні ми обговорили з Юрієм Гайдаєм, старшим економістом Центру економічної стратегії та запрошеним експертом ТСК Верховної Ради, яка займалася розслідуванням ухилення від сплати податків гральним бізнесом. 

Крім цього, Юрій – ведучий подкасту "Що з економікою?", який ми також радимо вам слухати та пропонуємо підписуватися на нього тут.

Детальніше про те, чи законною є реклама грального бізнесу на вулицях ваших міст, читайте у матеріалі "Економічної правди" "В метро, на бордах, по радіо. Як незаконна реклама азартних ігор захопила українські міста?"

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Как игорный бизнес захватил рынок рекламы и откуда у него столько денег?
28 марта 2024, 14:24 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Жизнь внутри вас: как людям вредит одержимость возможным заражением глистами
26 марта 2024, 16:33 — Наталья Бушковская
Почему британская монархия до сих пор существует?
25 марта 2024, 17:02 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Парламентский кризис и другие проблемы Зеленского. Аудиоверсия
24 марта 2024, 13:23
Массированные удары по энергетике, ФАБ-3000 и FPV с автонаведением – главное о войне за неделю
22 марта 2024, 19:26 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
2 эпизода
Головна обсерваторія
23 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
209 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
53 эпизода
Хроніки економіки
62 эпизода
УП. Вголос
47 эпизодов
(не)Безпечна Країна
39 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
80 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов