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Хроніки економіки

Ціна здоров'я. Як держава фінансує медицину і чи може вона бути безкоштовною?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 11 квітня 2024, 15:40

Охорона здоров'я традиційно є однією з найбільших статей видатків державного бюджету України. Попри це, українські лікарі отримують доволі низькі заробітні плати, а більшості пацієнтів державних лікарень доводиться доплачувати за "безкоштовну медицину" з власних кишень.

Таку систему Україну успадкувала від СРСР, проте з 2018 року активно намагається її виправити. 

"Кінцева мета медичної реформи - зробити так, аби українці могли почуватися як люди із цивілізованого світу", - пояснює один із співавторів реформи, колишній заступник міністра охорони здоров'я Пало Ковтонюк.

У цьому випуску подкасту ми запитали у Павла, на якому етапі перебуває медична реформа? Як охорону здоров'я фінансують в інших країнах і чому для отримання якісних медичних послуг Україні потрібна ефективна судова система

Детальніше про "сірий" ринок медичних послуг читайте у публікації "Економічної правди" "Сірий" ринок медичних послуг в Україні сягає 150 мільярдів. Як його побороти?"

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Ціна здоров'я. Як держава фінансує медицину і чи може вона бути безкоштовною?
11 квітня 2024, 15:40 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
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