Цена здоровья. Как государство финансирует медицину и может ли она быть бесплатной?

Охорона здоров'я традиційно є однією з найбільших статей видатків державного бюджету України. Попри це, українські лікарі отримують доволі низькі заробітні плати, а більшості пацієнтів державних лікарень доводиться доплачувати за "безкоштовну медицину" з власних кишень.

Таку систему Україну успадкувала від СРСР, проте з 2018 року активно намагається її виправити.

"Кінцева мета медичної реформи - зробити так, аби українці могли почуватися як люди із цивілізованого світу", - пояснює один із співавторів реформи, колишній заступник міністра охорони здоров'я Пало Ковтонюк.

У цьому випуску подкасту ми запитали у Павла, на якому етапі перебуває медична реформа? Як охорону здоров'я фінансують в інших країнах і чому для отримання якісних медичних послуг Україні потрібна ефективна судова система

Детальніше про "сірий" ринок медичних послуг читайте у публікації "Економічної правди" "Сірий" ринок медичних послуг в Україні сягає 150 мільярдів. Як його побороти?"