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Хроніки економіки

Цена здоровья. Как государство финансирует медицину и может ли она быть бесплатной?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Четверг, 11 апреля 2024, 15:40

Охорона здоров'я традиційно є однією з найбільших статей видатків державного бюджету України. Попри це, українські лікарі отримують доволі низькі заробітні плати, а більшості пацієнтів державних лікарень доводиться доплачувати за "безкоштовну медицину" з власних кишень.

Таку систему Україну успадкувала від СРСР, проте з 2018 року активно намагається її виправити. 

"Кінцева мета медичної реформи - зробити так, аби українці могли почуватися як люди із цивілізованого світу", - пояснює один із співавторів реформи, колишній заступник міністра охорони здоров'я Пало Ковтонюк.

У цьому випуску подкасту ми запитали у Павла, на якому етапі перебуває медична реформа? Як охорону здоров'я фінансують в інших країнах і чому для отримання якісних медичних послуг Україні потрібна ефективна судова система

Детальніше про "сірий" ринок медичних послуг читайте у публікації "Економічної правди" "Сірий" ринок медичних послуг в Україні сягає 150 мільярдів. Як його побороти?"

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Цена здоровья. Как государство финансирует медицину и может ли она быть бесплатной?
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