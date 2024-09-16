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Хроніки економіки

Що відбувається на ринку нерухомості і як купити собі квартиру?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Понеділок, 16 вересня 2024, 18:36

Здається, що на третій рік великої війни ринок нерухомості остаточно відновився. Принаймні, у деяких регіонах країни. Наприклад, у західних областях ціни на квадратні метри подвоїлися: пропозиція житла просто не встигає задовольнити попит.

Як в таких умовах придбати власне житло? І як обрати квартиру, не потрапивши на "гачок" шахраїв? Про це ми говорили з директором маркетингу компанії DIM.RIA Сергієм Молдаховським.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Що відбувається на ринку нерухомості і як купити собі квартиру?
16 вересня 2024, 18:36 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
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